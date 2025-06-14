وزير خارجية إيران: سنرد بحزم على العدوان الجبان للكيان الإسرائيلي

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اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن رد إيران الصارم على الكيان الإسرائيلي حتمي.. مؤكدا أن بلاده ستتحرك بعزم تام لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي، وسترد بحزم على العدوان غير القانوني والجبان للكيان الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزير الإيراني ونظيره القبرصي كونستانتينوس كامبوس.



وأدان عراقجي - بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم /السبت/ - جرائم وهجمات الاحتلال على المنشآت النووية وقتل الأبرياء والنخب الأكاديمية في إيران.. وقال "إن إيران ستلاحق هذه الجرائم والأفعال التي تنتهك القانون والقواعد الدولية من خلال المؤسسات الدولية".



ودعا الوزير الإيراني، الحكومة القبرصية إلى اتخاذ إجراءات للتأثير على الدول الأوروبية لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي وهجماته الوحشية.



وخلال الاتصال.. دعا وزير الخارجية القبرصي، إلى ضرورة ضبط النفس واستخدام الدبلوماسية لمنع تفاقم التوترات في المنطقة.. مؤكدا إدانته هجمات الاحتلال على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.