جيش الاحتلال يرصد طائرات إيرانية مسيرة تتجه نحو إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت رصد المزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة المتجهة نحو دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيان يوم السبت: "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد طائرات مسيرة انطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وشن الجيش الإيراني هجوما على إسرائيل، تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما يقرب من 90 آخرين.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على القصف الإسرائيلي لطهران والذي تسبب في مقتل كبار القادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، وأبز علماء الذرة الإيرانيين، واستهداف عدد من المنشآت النووية والعسكرية.