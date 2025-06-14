التلفزيون الإيراني: إسقاط مسيرات تجسس إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد

أعلن التلفزيون الإيراني عن إسقاط عدد من مسيرات التجسس الإسرائيلية والتي اخترقت أجواء البلاد في ظل مواصلة الدفاعات الجوية تصديها لغارات الاحتلال.

وقال التلفزيون الإيراني ان القوات الإيرانية أسقطت مسيرة إسرائيلية في مدينة سلماس في محافظة أذربيجان الغربية.

في الجهة المقابلة، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت ومستوطنات بالضفة بسبب تسلل مسيرتين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي باختراق مسيرتين من في منطقة البحر الميت وجنوب جبل الخليل.

وتواصل القصف الإيراني على نحو متواصل للاحتلال طوال الليلة الماضية فيما صدت الدفاعات الجوية كثير من الغارات الجوية للاحتلال.