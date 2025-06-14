صور من تل أبيب.. 3 قتلى و100 جريح بإصابات خطرة بسبب صواريخ إيران

اعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى ،والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.

وقال الإعلام العبري إن هناك دمارا واسعا في حي "روش لتسيون" بـ"تل أبيب" جراء القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.



يأتي ذلك فيما أطلق جيش الاحتلال صواريخ اعتراضية للتصدي لهجوم على "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة دون تفعيل صافرات الإنذار، بينما استطاعت الدفاعات الجوية الإيرانية من ناحية مقابلة التصدى لهجمات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء كرمنشاه غربي إيران.

