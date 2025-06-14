العلاقات الخارجية: يجب أن تتحرك أوروبا لمنع نشوب حرب كبرى بين إسرائيل وإيران

دعا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدول الأوروبية إلى التدخل بشكل عاجل لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران عقب الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف إيران أمس الجمعة.



وذكر المجلس وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، في تقرير نشره على موقعه الرسمي، أن الجهات الأوروبية الفاعلة ينبغي أن تدرك أن إسرائيل هي التي بدأت هذا الهجوم وصممته لتصعيد الموقف ضد طهران وجر المنطقة بأسرها إلى المواجهة.



وأكد أن مثل هذا العدوان يشكل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين ويعرقل الآمال في إيجاد مسار دبلوماسي لحل الأزمة النووية الإيرانية ويخاطر بحرب إقليمية عميقة، مما يهدد بشكل مباشر المصالح الأوروبية الأساسية.مشددا على أن عدم الرغبة في الاعتراف بالعدوان الإسرائيلي وإدانته سيكون بمثابة ضوء أخضر لحملة عسكرية متصاعدة وخطيرة.



وطالب بضرورة ضمان عدم جر أوروبا إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران بطرق يمكن أن تهدد العديد من الدبلوماسيين والعسكريين الأوروبيين في الشرق الأوسط.



وناشد المجلس الجهات الأوروبية الفاعلة بتقديم المساعدة والدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لحماية المفتشين الأوروبيين هناك، حيث يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تجنب خطر التلوث الإشعاعي الذي قد ينتج عن المزيد من الضربات الإسرائيلية.



ودعا الدول الأوروبية إلى التنسيق مع الإدارة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي لمنع نشوب صراع إقليمي أوسع، فبدلاً من التراجع عن الدبلوماسية، يجب تضافر الجهود بشكل مكثف من أجل الحفاظ على قناة تهدف إلى خفض فوري للتصعيد وتقديم مسار سياسي واقتصادي قابل للتطبيق ويهيئ الظروف اللازمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأشار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة في جميع أنحاء إيران أدت إلى انهيار الدبلوماسية النووية ومهدت الطريق أمام نشوب حرب إقليمية، وبينما تسعى أميركا جاهدة للرد، يستطيع الأوروبيون المساعدة في الحد من التصعيد الخطير.