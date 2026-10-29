إطلاق مشروع بحثي بالتعاون مع الجانب السنغافوري في تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد ديزموند لي، وزير التعليم السنغافوري، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

جاء ذلك بحضور السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، ومن جانب الوفد المرافق للوزير حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، مؤكدًا حرص الوزارة على البناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2025، وتعزيز التعاون في المجالات التي تدعم جهود تطوير التعليم في مصر، مشيدًا بالتجربة السنغافورية في مجال التعليم.

واستعرض محمد عبد اللطيف جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المناهج الدراسية خاصة مع الجانب الياباني، فضلا عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانوية عبر منصة "كيريو" اليابانية.

ومن جانبه، أعرب السيد ديزموند لي، وزير التعليم السنغافوري، عن ترحيبه بزيارة السيد محمد عبد اللطيف، وتقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بالجهود المصرية لتطوير منظومة التعليم، مؤكدًا اهتمام الجانب السنغافوري بتعزيز التواصل بما يتيح تبادل التجارب ونقل الخبرات والممارسات الناجحة لدعم جهود تطوير منظومة التعليم في مصر.

وشهد اللقاء الاتفاق على إطلاق مشروع بحثي بالتعاون مع الجانبين المصري والسنغافوري في تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، فضلا عن تعزيز التعاون في تدريب المعلمين على استخدامات الذكاء الاصطناعي.