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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد | لحظة انطلاق الطيران الإسرائيلي للهجوم على إيران

سلاح الجوي الإسرائيلي
سلاح الجوي الإسرائيلي
ناصر السيد

نشرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت مقطع فيديو حول استعدادات سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على إيران.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية: "نفذنا موجة من الضربات الدقيقة ذات الأهمية العملياتية والوطنية فوق سماء طهران، مما أدى إلى تحسين تفوقنا الجوي وحرية عملنا".

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه دولة الاحتلال فجر السبت، مُختتمةً ليلة من الهجمات بين الجانبين، والتي أسفرت عن انفجارات متعددة ودمار في تل أبيب والقدس المحتلة وطهران.

وتصاعد الصراع طويل الأمد بين إيران وإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق فجر الجمعة على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، والذي أسفر عن مقتل بعض كبار قادة البلاد وإثارة مخاوف من حرب إقليمية أوسع.

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وقُتل ثلاثة أشخاص في إسرائيل وجُرح العشرات في ضربات إيرانية، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، وأفادت إيران بمقتل 78 شخصًا على الأقل في الضربات الإسرائيلية وإصابة 320 آخرين، معظمهم من المدنيين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إيران "تجاوزت الخطوط الحمراء" بإطلاق النار على مراكز سكانية مدنية، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المزيد في الطريق"، فيما وتوعدت إيران "برد ساحق" على الهجوم الإسرائيلي، وقالت إنها ستكثف هجماتها.

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