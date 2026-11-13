السنغال تكتسح السودان برباعية وتنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حقق منتخب السنغال فوزًا عريضًا على نظيره السوداني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليحصد أسود التيرانجا ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل إلى البطولة القارية.

السنغال تعزز صدارتها للمجموعة العاشرة

فرض المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل أربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل نتائجه الإيجابية في التصفيات ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، منفردًا بصدارة ترتيب المجموعة العاشرة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب السودان عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بعدما تلقى خسارته أمام السنغال.

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أفريقيا 2027