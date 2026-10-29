معهد البحوث الفلكية وجامعة قنا يتعاونان لتعزيز البحث العلمي وتأهيل الكوادر

وقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بروتوكول تعاون مع جامعة قنا، لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والإمكانات البحثية، وتنفيذ مشروعات مشتركة، والتوسع في برامج الدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية، بما يسهم في تأهيل الكوادر البحثية.

ووقع البروتوكول الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد، والدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، رئيس جامعة قنا، بمقر المعهد في حلوان، في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات البحثية وتوظيف الإمكانات العلمية في خدمة التنمية.

ويتضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ المشروعات البحثية المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية، إلى جانب الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس، وطرح درجات علمية مشتركة وفقًا للوائح المنظمة.

كما يشمل تبادل الخبرات العلمية والفنية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية التي ينظمها الطرفان، مع وضع ضوابط لحماية حقوق الملكية الفكرية للبحوث المشتركة، وتنظيم حقوق النشر والتسويق، والحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتبادلة.

ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، مع التجديد التلقائي لمدة مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءه وفقًا للأحكام المنظمة.