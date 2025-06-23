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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: رصدنا صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن رصده إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة.

تعزيز الاستنفار الأمني

في أعقاب الحادث، رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب على مختلف الجبهات، وسط استنفار واسع في منظومات الدفاع الجوي، خصوصًا في منطقة الوسط والجنوب، تحسبًا لأي تصعيد إضافي قد تشهده الساعات المقبلة.

مخاوف من حرب استنزاف طويلة

من جانبها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية أن القيادة الإسرائيلية تعيش حالة من القلق المتزايد إزاء احتمال انزلاق الأمور إلى حرب استنزاف طويلة مع إيران، خاصة مع استمرار التوتر في المنطقة والتصعيد الكلامي والسياسي بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور في وقت حرج تشهده المنطقة، حيث تحذر أطراف دولية من خطورة التصعيد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة.

إيران وإسرائيل حرب إسرائيلية إيرانية جيش الاحتلال

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