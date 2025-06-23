35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 15 من منتظري المساعدات

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بسقوط 35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 15 من منتظري المساعدات.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55998، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131559، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

