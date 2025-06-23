جيش الاحتلال يعترف بإسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة له صباحا

اعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيَرة إسرائيلية خلال عدوانها على إيران هذا الصباح في استمرار للحرب بينهما دون هوداة.

وقبلها ذكر موقع نور نيوز الإيراني أن الدفاع الجوي الإيراني أسقط مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمس" في مدينة خرم آباد صباح اليوم.

كما أوردت المواقع الصحفية الإيرانية صور للحظة إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية لطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.



ولا يعد ما تسببت به إيران بسيطا إذ سبق ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي عن رؤيته للصواريخ الإيرانية وحجم الدمار الذي خلفته في الأراضي المحتلة معتبرا أنه مأساوي وخطير.

ذكر الضابط الصهيوني أن بعض المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية تشبه ساحة الحرب الاي سبق وشارك في إبادة أهلها بها في غزة.

أردفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضابط الإسرائيلي: ما شاهدناه من دمار في شوارع تل أبيب جراء صواريخ إيران يبدو جنونيا وغير مسبوق على الإطلاق إنه أمر هائل.



وقالت الصحيفة وفقا للضابط الذي شارك بحرب غزة والإبادة : شعرت في رمات جان بعد تعرضها لصاروخ كأنني بخان يونس أو بيت حانون وما خلفه دمار الصواريخ كبير يجعلنا وكأننا في غزة.