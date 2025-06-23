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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تدين بقوة الهجوم الأمريكي على إيران وتحذر من حرب شاملة

كيم جونج أون
كيم جونج أون
أحمد قاسم

أدانت كوريا الشمالية بشدة الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال الأيام الماضية، معتبرة أن الولايات المتحدة تستغل القضايا الأمنية لدول ذات سيادة لخدمة مصالحها السياسية والعسكرية الخاصة.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، وصفت وزارة الخارجية في بيونج يانج العملية الأمريكية بأنها "انتهاك صارخ لسيادة إيران وحقوقها الإقليمية"، معتبرة أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلًا من حالة توتر شديدة.

تحذيرات من حرب شاملة في المنطقة

وأضاف البيان أن ما يجري في الشرق الأوسط يُنذر بخطر اندلاع "حرب شاملة جديدة"، محملًا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الوضع في المنطقة. وشددت كوريا الشمالية على أن التصرفات الأمريكية تتسم بـ"الغطرسة السياسية" و"الازدواجية في المعايير"، خاصة في ظل ما وصفته بسياسات الدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل في عدوانها المستمر على دول المنطقة.

واتهمت بيونج يانج إسرائيل بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، قائلة إن تل أبيب تستغل دعم القوى الغربية لشن "اعتداءات غير قانونية" ضد إيران، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي وربما إشعال حرب واسعة لن تقتصر تداعياتها على الشرق الأوسط فقط.

إسرائيل والولايات المتحدة في مرمى الانتقادات

وجاء في بيان الخارجية الكورية: "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، ومسؤول رئيسي عن تدمير الأمن والسلم العالميين".

وكانت كوريا الشمالية قد سبق وأعلنت إدانتها للهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل منذ 13 يونيو الجاري، مؤكدة أن ما يحدث في إيران هو امتداد لما وصفته بـ"السياسة الأمريكية الصهيونية لفرض الهيمنة على دول المنطقة".

إيران أمريكا كوريا الشمالية بيونج يانج إسرائيل قصف إيران

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