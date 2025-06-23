قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تفتح باب وقف إطلاق النار مع إيران.. بشروط
هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا
متحدث الوزراء: السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية
المبعوث الأمريكي لإيران: واشنطن تسعى للحل الدبلوماسي رغم الضربة العسكرية
كأس العالم للأندية| ياسر إبراهيم يعاني من آلام بالضامة
صدى البلد يكشف تفاصيل المحاضرة العاصفة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو
مدرب الأهلي: لم نفقد الأمل في كأس العالم للأندية
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف هند عاكف
أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في الأسواق المحلية والعالمية
ترامب يعلن عودة قاذفات بي-2 إلى قواعدها بعد تنفيذ ضربات إيران
ترامب يطالب بتغيير النظام في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب إسرائيل: الولايات المتحدة أنقذت العالم بعد ضرب إيران

المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون
المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون
أحمد قاسم

قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن الولايات المتحدة "أنقذت العالم من كارثة نووية" بتنفيذ الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أن إيران استغلت المفاوضات الدولية السابقة كغطاء لكسب الوقت من أجل بناء صواريخ باليستية والاستمرار في تخصيب اليورانيوم بمعدلات عالية.

وأضاف دانون في جلسة بمجلس الأمن أن "تكلفة عدم التحرك كانت ستكون كارثية"، مؤكدًا أن هذه الضربة الجوية تمثل "آخر خط دفاع عندما تفشل كل الخطوط الأخرى". 

وشدد على أن تحول إيران إلى دولة نووية كان سيمثل "حكمًا بالإعدام"، ليس فقط على إسرائيل، بل على استقرار المنطقة والعالم بأسره، وفق وصفه.

المندوب الإيراني يرد

في المقابل، جاء رد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني حادًا، إذ أكد أن بلاده "تحتفظ بحق الرد الكامل" على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي السافر وغير المبرر". وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد بنفسها "توقيت وطبيعة ونطاق الرد المناسب" في إطار ما أسماه "الرد المتناسب".

إيرواني رفض بشكل قاطع المزاعم الأمريكية التي بررت الضربة العسكرية، واصفًا إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها، وتفتقر لأي سند قانوني، وتنبع من دوافع سياسية واضحة". كما اتهم الإدارة الأمريكية بأنها "اختلقت الذرائع للهجوم"، مؤكدًا أن واشنطن "ضحت بأمنها واستقرارها الداخلي في سبيل دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ الضربات الجوية التي وصفها بأنها "ناجحة للغاية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة دمرت بالكامل البنية التحتية لمنشآت إيران النووية الرئيسية، وعلى رأسها فوردو.

وفي خضم هذا التوتر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة التصعيد، واصفًا الضربات بأنها تمثل "منعطفًا خطيرًا" في صراع قد يخرج عن السيطرة، مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة ككل. ودعا غوتيريش إلى العودة للمفاوضات الدبلوماسية باعتبارها "السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق".

إسرائيل إيران أمريكا طهران قصف إيران ضرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

صورة أرشيفية

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

إيران قررت إغلاق مضيق هرمز

إيران تُهدد بإغلاق هرمز .. العالم على حافة الانفجار بعد "مطرقة نصف الليل" .. أزمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية رهينة التصعيد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للتصنيف

رئيس جامعة بورسعيد يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للتصنيف

القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد

خلال ساعات من حادث بورسعيد.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة والده

مصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد

مصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. 5 أعراض لأمراض الكلي أطعمة توقف عن تناولها فورا تسبب أمراض البروستاتا.. ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

فيديو

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد