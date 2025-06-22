المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إيران للعودة للتفاوض

يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد بدعوة من الدولة الإيرانية لمناقشة الدول الأعضاء عواقب الهجوم الأمريكي على إيران،وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر تليجرام.

بإدانة دويلة واسعة للعدوان الأمريكي مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالتنويه عن الآثار الضارة من الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية التي كان من الممكن أن يكون لها تداعيات تهديد السلم الدولي والأمن العالمي حالة تسرب الإشعاعات النووية بالسماء الإيرانية.

وقام جوتيريش بوصف الهجوم الأمريكي بمفاقمة الوضع في الشرق الأوسط الغارق في الصراعات،وسيكون له منعطف خطيرا في إتجاه آخر قدمت الصين،وروسيا مشروع قرار بالمجلس لإدانة العدوان الأمريكي.

بينما دعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة دورثي شيا الدولة الإيرانية للعودة للمفاوضات مرة أخرى.