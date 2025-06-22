إيران تفعل الدفاعات الجوية في يزد وسط البلاد

فعلت طهران أنظمة الدفاع الجوي مساء اليوم الأحد عقب التعرض لهجوم لمدينة يزد وسط البلاد حسب وسائل إعلام إيرانية خلال سجال تبادل الهجمات الإسرائيلية الإيرانية عقب الهجوم الأمريكي الكبير على المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن طهران لها حق الرد على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية،ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى الأراضي الروسية من أجل لقاء الرئيس الروسي بوتين للتنسيق بين البلدين عقب التعرض للهجوم الأمريكي المفاجئ.

في إتجاه آخر توعد مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني الإسرائيليين بمفاجآت مستمرة خلال الرد الإيراني على الهجمات التي تتعرض لها.