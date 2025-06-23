وزير الدفاع الإيراني: سندافع عن استقلالنا بكل قوة والرد على أي عدوان سيكون حاسمًا

قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده: إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم كما حدث في السابق.

وأضاف نصير زاده في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم بحق إيران تلقوا ردًا قاسيًا، وهذه المرة لن تكون مختلفة. نحن نقاتل اليوم من أجل النصر، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا أو تهديد لأمننا القومي".

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة الإيرانية “على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد”.

وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وجريمة جسيمة وهى تتلقى العقاب الآن.

التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل

يأتي هذا وسط حالة من التوتر غير المسبوق في المنطقة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني رسميًا أن الحرب بالنسبة له قد بدأت، في إشارة إلى انطلاق عمليات الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الساعات الماضية، أفادت تقارير بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية، في تصعيد هو الأوسع منذ بدء الضربات المتبادلة بين الطرفين.

من جانب آخر، قال "مركز السلامة النووية" الإيراني إن الفحوصات التي أجريت عقب الهجمات لم تُظهر حتى الآن أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في المناطق المحيطة بالمنشآت المستهدفة، مطمئنًا السكان المحليين بشأن سلامتهم البيئية والصحية رغم حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني.