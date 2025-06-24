السعودية ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران ودولة الاحتلال

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة، وثمنت الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وفي بيان لها - وبحسب وكالة الأنباء السعودية - قالت الخارجية "تتطلع المملكة أن تشهد الفترة المقبلة التزامًا من جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها.

كما اعربت عن آمالها في أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتجنيبها مخاطر استمرار التصعيد.

كما جددت المملكة موقفها الثابت في دعم انتهاج الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلًا لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية انطلاقًا من مبدأ احترام سيادة الدول وترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المنطقة والعالم".