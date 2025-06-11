بعد لقاء نظيره المصري.. وزير خارجية السعودية يلتقي عباس عراقجي في النرويج

أفادت وزارة الخارحية السعودية بأن وزير الخارجية الأمير ‎ فيصل بن فرحان ‎ التقي نظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش منتدى أوسلو 2025 المنعقد في مملكة النرويج.

وأشارت الوزارة في بيان لها الي انه جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج خالد بن محمد الشريف، والمستشار بوزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال رضوان.

وفي لقاء آخر؛ التقي وزير الخارجية الأمير ‎فيصل بن فرحان، وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش منتدى أوسلو 2025 المنعقد في مملكة النرويج.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها.

وكان وزير الخارجية الأمير ‎فيصل بن فرحان وصل إلى مملكة النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني في سويسرا.