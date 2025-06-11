وزير الخارجية بمنتدى أوسلو: مصر لديها التزام راسخ بإنهاء الحرب على غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جدد خلال كلمته أمام منتدى أوسلو التأكيد على التزام مصر الراسخ بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على ضمان وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في القطاع.

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شكري: ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

وفي كلمته، شدد وزير الخارجية على وجود إجماع دولي واسع على أهمية تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد العادل والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ هذا الحل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

تحذير من تدمير ممنهج وتهجير قسري

وأشار عبد العاطي إلى أن قطاع غزة يتعرض لدمار واسع النطاق نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن هناك مسعى متعمدًا لتقييد خيارات السكان وفرض واقع جديد يسهم في تهجير الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر تمامًا وتعمل على منعه بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية الممكنة.

مصر تواصل جهودها لتثبيت التهدئة

وأكد وزير الخارجية في ختام كلمته أن مصر تواصل جهود الوساطة والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية.