لأول مرة.. الشاعر أحمد المالكي يتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد

يتعاون الشاعر أحمد المالكي لأول مرة مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد بأغنية "ماتلاقيناش"، المقرر طرحه يوم 5 نوفمبر الجاري، عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتأتي أغنية ماتلاقيناش بتوقيع الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين، كما تحمل طابعًا دراميًا، لتشكل أول تعاون فني يجمع المالكي بإليسا، ضمن ألبومها الجديد.

أغاني الشاعر أحمد المالكي في صيف 2026

في سياق منفصل، تعاون المالكي مع الفنان تامر عاشور في أغنيتي "آسف" و"مكاني الصح" في ألبوم مراية الحب، وتعاون مؤخرًا مع الفنانة رحمة محسن بأغنية أنا الخسارة ضمن ألبومها الأخير “ملوش تاني”، ومع الفنانة مروة ناجي بأغنية حبني على كيفك في الميني ألبوم الأخير، وقدم في الموسم الرمضاني الماضي أغنية أفوق لكرامتي غناء مهى فتوني وكانت تتر مسلسل الست موناليزا بطولة الفنانة مي عمر.

كما قدم المالكي مؤخرًا أوبريت مصر دي التاريخ مع الملحن مدين والموزع يحيى يوسف، وغناه الفنان محمد فؤاد وحمادة هلال وأحمد جمال وفيروز وأنوشكا، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 44 للقوات المسلحة التي حملت اسم "وطن الأبطال" وأقيمت بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.