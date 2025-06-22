السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الدويلعة في دمشق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكار المملكة الشديد وإدانتها القوية لهذا الهجوم الإرهابي الغادر، مشددة على رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب.

وأكدت دعمها الكامل لجهود سوريا والسلطات المعنية في محاكمة مرتكبي هذا الاعتداء البشع وتقديمهم للعدالة.

وجددت المملكة تضامنها مع شعب سوريا الشقيق، معبرة عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي دمشق، دعت وزارة الخارجية السورية السفراء ورؤساء البعثات لتجنّب زيارة موقع الهجوم دون تنسيق مسبق، في خطوة لتأمين التحقيقات

كما شدد محافظ دمشق على استمرارية المساعي لتقديم الجناة للعدالة، معبّرًا عن وقوف الحكومة إلى جانب المتضررين.

كما عبر سفير ألمانيا في دمشق عن "إدانته بأشد العبارات" للهجوم، متمنيًا "التعويض والطمأنينة" للمجتمعات المتضررة.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والإمارات، وطالبت بزيادة الحماية للأقليات الدينية السورية، وأكدت أن هذه الأعمال تهدد استقرار المنطقة.

يُعد هذا أول فجر انتحاري ناجح يستهدف كنيسة في دمشق منذ سقوط نظام الأسد المستمر منذ ديسمبر (حسب رويترز) ما يعكس قدرة تنظيم داعش على استغلال الثغرات الأمنية والتنظيمية بالرغم من تراجع نفوذه الإقليمي.

وأثار الهجوم مخاوف بشأن تراجع مستوى الأمن في العاصمة السورية، لا سيما تجاه مكوّنات محلية مثل المسيحيين الذين يرغبون بالعيش في بيئة مستقرة.

ويمثل الحادث اختبارًا مهمًا للتنسيق الأمني السوري، وللضغط الدولي على دمشق لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها تعزيز حماية الأقليات ومواقع العبادة.

وتأتي إدانة السعودية كجزء من موقف خليجي ودولي موحّد ضد عمليات استهداف الأقليات الدينية وتفجير أماكن العبادة، في وقت تواجه فيه سوريا تحديات أمنية كبيرة.

ويُعد نجاح رد الفعل الرسمي والمتابعة القضائية في الأيام المقبلة مؤشرًا مهمًا على قدرة الدولة السورية على حماية مواطنيها واستعادة الأمن بالاشتراك مع المجتمع الدولي.