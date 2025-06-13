السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي السافر على الأراضي الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان أجري إتصالا اتفيًا مع نظيره وزير خارجية إيران، عبر خلاله عن إدانة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الأراضي الإيرانية.

وأكد الوزير السعودي في بيان له علي رفض استخدام القوة وضرورة اعتماد الحوار لمعالجة الخلافات، مشيرا الي أن الهجوم الإسرائيلي يعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتداعياته الإقليمية، والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

فيما ناقش بن فرحان مع وزير خارجية الأردن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتداعياته الإقليمية، والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.