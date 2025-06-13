إسرائيل نفذت عمليات معقدة خلال ضرب إيران.. ماذا فعل جهاز الموساد؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أقام معسكرا للمسيّرات الانقضاضية على الأراضي الإيرانية واستخدمها في الهجوم الأخير ضد طهران .

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن قوات كوماندوز تابعة للموساد عملت في إيران قبل الضربات بحسب ماذكرت وكالة رويترز.

وأشار المصدر ذاته ، إلي ان جهاز الموساد نفذ عمليات معقدة داخل إيران استهدفت تقويض قدراتها الدفاعية، ضمن هجوم موسع استهدف منشآت إستراتيجية إيرانية.

وبيًن مصدر إسرائيلي أن عملاء الموساد أدخلوا أسلحة دقيقة وخاصة إلى الأراضي الإيرانية، حيث تم نشرها بالقرب من مواقع بطاريات صواريخ أرض جو الإيرانية، بهدف تعطيل قدرتها على مواجهة الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف أن فرق كوماندوز تابعة للموساد استخدمت هذه الأسلحة بنجاح لتدمير أهداف محددة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية في قاعدة "أسفجاد" قرب طهران، والتي تعتبر تهديدا مباشرا على أهداف إسرائيلية.