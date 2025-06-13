ليست دولة حليفة.. إسرائيل لم تخطر فرنسا مسبقا بهجومها على إيران

صرح السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، يوشع زركا، بأن بلاده لم تخطر باريس مسبقاً بالهجوم العسكري الذي شنته على إيران، عازياً ذلك إلى تراجع مستوى العلاقة بين الدولتين في الفترة الأخيرة.

وقال زركا، في مقابلة مع إذاعة RTL الفرنسية صباح الجمعة: "الدولة الفرنسية لم تعد حليفاً مقرباً كما كانت من قبل. هي لا تزال حليفاً، ولكن ليس بالدرجة التي تستدعي إخطارها بعملية كهذه مسبقاً".

وأضاف السفير، الذي تولى سابقاً ملف إيران في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الضربات الجوية على إيران ستستمر لعدة أيام، وتهدف إلى "وقف البرنامج النووي الإيراني"، الذي تقول تل أبيب إن طهران كانت تطوره بسرية بهدف إنتاج سلاح نووي.

يأتي هذا التصريح في ظل توتر دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، تصاعد مؤخراً بعد أن لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر مايو الماضي، بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، ما لم تستجب للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.