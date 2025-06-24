إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي رغم مخاوف اختراق وقف إطلاق النار

أفادت سلطة المطارات بالاحتلال أن إسرائيل ستعيد فتح المجال الجوي أمام الرحلات القادمة بعد إغلاقه بسبب وابل الصواريخ الإيرانية.

يأتي ذلك الآن بعد أن بدأ الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت جرينتش وقف النار مما يعني أن التهدئة ووقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يجب أن يكون قيد التنفيذ - على الأقل من الجانب الإيراني.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بأن وقف إطلاق النار سيكون على مراحل لمدة 24 ساعة، بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، مع وقف إيران جميع عملياتها من جانب واحد وستتبع إسرائيل القرار نفسه بعد 12 ساعة.



إلا أنه أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن إيران أوقفت عملياتها بالفعل الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت طهران (12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش) - وأرادت وقفًا متزامنًا للهجمات الإسرائيلية.



وذكرت هيئة الطوارئ الإسرائيلية أن آخر ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل ٨ أشخاص في مدينة بئر السبع الجنوبية المحتلة وذلك قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار التدريجي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

ولايزال القلق والتوتر محيط بالإسرائيليين حيث أنه لو ردت إسرائيل على إيران بسبب صاروخها الأخير فسترد إيران في الحال ما سيعيد إطلاق النار مرة أخرى.