استئناف هبوط الطائرات في مطار بن جوريون بعد توقف دام ساعتين ونصف



ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم السماح مجددًا بهبوط الطائرات في مطار بن جوريون الدولي، وذلك بعد نحو ساعتين ونصف من تعليق الهبوط بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وكانت سلطات الاحتلال قد علّقت حركة الطيران في المطار كإجراء احترازي عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران خلال الليلة الماضية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن الغارات استهدفت مقار تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنشآت للصناعات العسكرية، إضافة إلى مختبرات نووية.

وأشارت الإذاعة، إلى أن العملية شملت أيضًا محاولات لتصفية شخصيات إيرانية بارزة، حيث يجري حاليًا التحقق من نتائج هذه الضربات.

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، وذلك في اليوم الثاني عشر للتصعيد وتبادل الهجمات الصاروخية.

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، متوقعًا أن تبدأ النهاية الرسمية للحرب بين الطرفين بعد 24 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" إن إيران ستلتزم بوقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها "إسرائيل" بعد 12 ساعة من ذلك.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين الجانبين "يبدأ رسميًا الساعة الرابعة فجراً بتوقيت جرينتش" الثلاثاء.

ولفت ترامب إلى أن هذا الاتفاق حال دون حرب كانت قد تمتد لسنوات، مؤكدًا أن استمرار الصراع كان سيؤدي إلى دمار المنطقة بأسرها.

ووجه ترامب التهنئة لإسرائيل وإيران على ما وصفه بـ"امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء حرب الاثني عشر يوماً".

وأتم ترامب منشوره قائلاً: "بارك الله "إسرائيل" وإيران والشرق الأوسط وأمريكا والعالم".

