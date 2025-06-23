صواريخ إيران تضرب شركة كهرباء الاحتلال.. و5 طائرات تعجز عن الهبوط في مطار بن جوريون



أفادت القناة 13 الإسرائيلية بسقوط 4 صواريخ إيرانية 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل

لتكون هذه أطول مدة لبقاء الإسرائيليين في الملاجئ منذ بدء الحرب.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل، فيما قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها بحدوث إصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل.

وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية: اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل.

خلال ذلك ، افاد فلاي رادار أن 5 طائرات علقت هبوطها في مطار بن جوريون بفعل الصواريخ الإيرانية و طائرات ركاب إسرائيلية تحلق فوق البحر منذ أكثر من 40 دقيقة.