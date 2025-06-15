السلطات الإسرائيلية: مطار بن جوريون سيبقى مغلقا لليوم الثالث

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنّ مطار بن جوريون سيبقى مغلقا لليوم الثالث، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن قائد حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه تم خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية رصد وإسقاط 44 طائرة مسيّرة وصغيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”، مؤكدا على أن الفضل بتدمير تلك المسيرات يعود على الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.

وبحسب لوكالة “فارس” في سياق متصل، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن القوات المسلحة ستوجه ضربات حاسمة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني، تنفيذًا لأمر قائد الثورة الإسلامية. وأضاف اللواء حاتمي أن هذه الضربات تأتي ردًا على ما وصفه بالجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.