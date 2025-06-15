وزير الخارجية الإيراني: الهجوم على منشآتنا النووية اعتداء يستوجب الرد المشروع

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.



ذكر وزير الخارجية الإيراني :"ردنا على الكيان الصهيوني حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتنا ستتواصل وأي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة والعالم".



أضاف عراقجي : “نتوقع من المجتمع الدولي الشجب القوي للهجوم على المنشأت النووية وقمنا بالرد على العدوان الصهيوني وفقا لقانون الدفاع عن النفس وجر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة ونتوقع من المجتمع الدولي إدانة الهجوم الصهيوني على منشآتنا النووية”.



أردف عراقجي : نتوقع من المجتمع الدولي الشجب القوي للهجوم على المنشآت النووية و ركزنا على الأهداف داخل الكيان الصهيوني ولا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فرضت علينا ونأمل أن نرى إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية".



أكد وزير الخارجية الإيراني: دفاعنا هو رد على الاعتداء الذي تعرضنا له ونتوقع من واشنطن أن تثبت حسن نيتها وتشجب الهجمات الإسرائيلية على المنشآت السلمية.