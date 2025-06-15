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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يقصف 11 هدفا بإيران بينها منشآت نووية ومحطات كهرباء

دمار في تل أبيب
دمار في تل أبيب
محمد على

شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة على بعضهما البعض ليلة الأحد، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا بعد أن وسعت إسرائيل حملتها المفاجئة بضربة على أكبر حقل غاز في العالم.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها قصفت 11 هدفا في إيران، من بينها منشآت نووية ومحطات كهرباء.

وقبل قليل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً للإيرانيين بإخلاء جميع المنشآت النووية، مطالبًا الإيرانيين بالابتعاد عن منشآت تصنيع الأسلحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ ضربات إضافية على مواقع لإطلاق الصواريخ غربي إيران.

كما أفاد الإعلام الإيراني بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف عدة مناطق في مدينة شيراز جنوبي إيران.

ومن جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إن "العمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا"، مؤكدة أن "ردنا على إسرائيل سيتواصل كلما رأت قواتنا المسلحة ضرورة لذلك".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ فجر يوم الجمعة الماضي.

ألغت طهران المحادثات النووية التي قالت واشنطن إنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات لا تُقارن بما ستشهده إيران في الأيام المقبلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المزيد من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل ليلة أمس.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، دوت صفارات الإنذار في أنحاء القدس وتل أبيب وشوهدت عدة صواريخ تخترق سماء تل أبيب، بينما أُطلقت صواريخ اعتراضية من الأرض. وترددت أصداء الانفجارات في المدينتين.

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