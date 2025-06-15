الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي له في غزة على يد المقاومة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن جنديا قتل في معركة في غزة ، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه حربه مع حركة حماس الفلسطينية شهرها العشرين.

وذكر الجيش في بيان أن: "نعوم شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا من القدس... سقط خلال قتال في جنوب قطاع غزة".

و قُتل نحو 430 جنديًا تابعا لجيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة في 27 أكتوبر 2023.

ذكر الجيش في بيان: "نعوم شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا من القدس... سقط خلال قتال في جنوب قطاع غزة". قُتل نحو 430 جنديًا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة في 27 أكتوبر 2023.

وشنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة على بعضهما البعض ليلة الأحد، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا بعد أن وسعت إسرائيل حملتها المفاجئة بضربة على أكبر حقل غاز في العالم.

وألغت طهران المحادثات النووية التي قالت واشنطن إنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات لا تُقارن بما ستشهده إيران في الأيام المقبلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المزيد من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل ليلة أمس.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، دوت صفارات الإنذار في أنحاء القدس وتل أبيب وشوهدت عدة صواريخ تخترق سماء تل أبيب، بينما أُطلقت صواريخ اعتراضية من الأرض. وترددت أصداء الانفجارات في المدينتين.