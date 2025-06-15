شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة: صور امتحان التربية الوطنية وهنخفي الباركود

تبث الآن جروبات شاومينج على تليجرام رسائل تحريضية تطلب من الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن تصوير امتحان التربية الوطنية وارساله بتليجرام

حيث كتبت جروبات شاومينج رسالة نصها : صور امتحان الوطنية صور واضحة .. ومتقلقوش هنمسح البار كود .. وابعت هنا علشان تستلم الحل كامل علي السريع

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء دعوات شاومينج التحريضية ، مؤكدة أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي طالب يرتكب أي مخالفة داخل أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ( الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.

تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

تطبيق إجراءات تفتيشية صارمة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

مراجعة الكاميرات داخل اللجان

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وكانت قد حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها.

حيث أنه فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :