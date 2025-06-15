"بيفتشوا ودانهم" لضبط سماعات الغش.. شاهد أجواء تفتيش الطلاب بلجان الثانوية العامة

رصد موقع صدى البلد إلتزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الأحد بتفتيش الطلاب على البوابات

وتكشف الصور عن تعرض الطلاب للتفتيش الذاتي ، حيث تم تفتيش اذن الطلاب للبحث عن سماعات الغش وتم تفتيش جيوبهم لضبط الموبايلات .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي أصدر تعليمات تنص على تكثيف اجراءات التفتيش في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان منع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

و يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وحذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها.

حيث أنه فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :