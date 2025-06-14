قبل امتحانات الثانوية العامة 2025 بساعات .. 6 تنبيهات عاجلة لجميع الطلاب

قدمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة تنبيهات هامة للطلاب قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تمثلت فيما يلي:

احرص على التواجد مبكراً أمام لجنة الامتحان .

يحظر إستخدام الهاتف المحمول والساعات الذكية والسماعات داخل اللجنة .

إلتزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل سير الإمتحان .

الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الإمتحان .

عند بدء الإمتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة إمتحانك .

راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط .

يبدأ غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، الذي يخوضه هذا العام عدد 813 ألف 875 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم حوالي 45 ألف و522 طالبا ، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث 768 ألف و353 طالبا

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، مقسمين كالتالي :

1973 لجنة في المدارس

9 لجان في السجون

6 لجان في المستشفيات

24 لجنة للطلاب المكفوفين

17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا .

ويشارك من منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، عدد 120232 ملاحظ على مستوى الجمهورية .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ستكون مثل العام الماضي دون تغيير، حيث ستتضمن 85 % أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة المقالية.

وأكد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة