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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة | أخطاء شائعة يجب أن يتجنبها الطلاب أثناء الإجابة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة من الوقوع الأخطاء الشائعة في الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 (أسئلة الاختيار من متعدد والمقالي) ، والتي تتمثل في :

  • التعجل في اختيار أي بديل قد يبدو صحيحا دون قراءة باقي البدائل التي قد تحمل البديل أو الاختيار الأصح
  •  عدم الإجابة في البداية على رأس السؤال دون النظر الى البدائل، بل يفضل في البداية الإجابة على رأس السؤال والوصول إلى الإجابة الصحيحة، ثم النظر الى البدائل لإختيار البديل المطابق
  • الاعتقاد بأن الأسئلة تقيس الحفظ فقط، ومن ثم البحث عن البديل الذي يتسق مع ما يحفظه الطالب، بل لا بد ان يضع الطالب في اعتباره ان أغلبية الأسئلة تقيس الفهم والتطبيق
  • الإسراف في الرجوع إلى كتيبات المفاهيم في كل كبيرة وصغيرة مما يستنفد وقت الامتحان، بل عليه الرجوع اليها وقت الحاجة اليها فقط
  •  الإعتقاد بوجود تسلسل واحد لوضع البديل الصحيح في الأسئلة ( مثل السؤال الأول (أ)، السؤال الثاني يكون البديل الصحيح (ب)، والسؤال الثالث (ج)، والرابع(د) وهكذا ، بل لا بد من الوعي بأن وضع البديل الصحيح لا يخضع لأي قاعدة بل يتم توزيعه بشكل عشوائي عبر الأسئلة
  • اختيار البديل الذي يحمل لفظا موجودا في رأس السؤال، إذ غالبا ما يكون ذلك ليس هو البديل الصحيح بل للتعرف على الطالب غير المتمكن من المادة
  • عدم قراءة الطالب رأس السؤال والبدائل بشكل جيد، واعتقاده أن سؤالا ما في الامتحان هو نفسه الذي سبق له الإجابة عليه في نموذج أو امتحان تدريبي، وأن البديل الصحيح كان مثلا رقم(ب)، فقد يحدث في السؤال الامتحاني أن يتم تغيير صياغة السؤال بالنفي مثلا أو تغيير فكرة صغيرة فيه تجعل رقم البديل الصحيح مختلفا عن السؤال الذي سبق أن تدرب عليه الطالب، أو على الأقل يتم تغيير ترتيب البدائل
  • اعتقاد الطالب أنه قد أجاب بشكل صحيح على عدد كاف من الأسئلة التي تكفل له تحقيق النجاح أو المجموع الذي يريده، مما يجعله لا يجيب بتركيز على باقي الأسئلة، هنا لا بد ان يجيب الطالب بتركيز وبنفس الاهتمام على جميع الأسئلة لانه لا يضمن ما اذا كانت اختياراته في الأسئلة السابقة كانت صحيحة
  • تسرع الطالب والحكم على سؤال معين بأنه ينتمي إلى درس معين في المنهج في ضوء وجود مفهوم أو مصطلح معين في السؤال، في حين أن نفس المفهوم أو المصطلح قد يكون متكررا في أكثر من درس في المنهج، مما يتطلب من الطالب التفكير والتأني في تحديد الدرس الذي ينتمي اليه السؤال حتى يستطيع الإجابة عليه بشكل صحيح
  • التوقف طويلاً عند الأسئلة الصعبة مما يستنزف منه وقت الامتحان، بل عليه ارجاء الإجابة عليها بعد حل الأسئلة السهلة
  • ترك بعض الأسئلة دون إجابة لانه لا يعرفها، بل عليه الإجابة على جميع الأسئلة حتى لو خمن الإجابة على الاسئلة الصعبة
  • عدم مراجعة الإجابات على ورقة البابل شيت مع الأسئلة، لانه كثيرا ما يحدث خداع بصري ويحدث ترحيل في الإجابات مما يضر الطالب بشدة
  • الإفراط والاسترسال في الإجابة على السؤال المقالي بل عليه الإجابة في حدود المساحة المتاحة فقط، والتركيز على الأفكار الرئيسة أو الجوهرية أو المطلوبة
  • الايجاز الشديد المخل في الإجابة على السؤال المقالي بل لا بد ان يكتب الطالب افكارا واجابات مترابطة وليس مجرد كلمات غير مترابطة

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 

  •  عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
  • عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ  768 ألف و353 طالبا
  • عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
  •  سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون 
  • سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات 
  • سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
  • سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025  لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
  • عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ  120232 
  • عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
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