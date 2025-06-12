قبل انطلاقها الأحد| خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة

ينطلق الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025
وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا
- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
- سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون
- سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات
- سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
- سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
- عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 120232
- عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.
الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة).
الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (علمي رياضة).
الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية (علمي رياضة).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).
الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء ( أدبي).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.
الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا.
الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء (علمي علوم).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الثلاثاء 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).
الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة).
الأحد 6 يوليو 2025: الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة).
الثلاثاء 8 يوليو 2025: الديناميكا (علمي رياضة).
الخميس 10 يوليو 2025: الاستاتيكا (علمي رياضة).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).
الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع (أدبي).
الخميس 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق (أدبي).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).
الخميس 19 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).
الثلاثاء 24 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).
الخميس 26 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).
الأحد 29 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).
الثلاثاء 1 يوليو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).
الأحد 6 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة.
الثلاثاء 8 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة.
الخميس 10 يوليو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.
الخميس 19 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.
الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.
الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.
الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.
الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.
الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.
الخميس 19 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.
الأربعاء 25 يونيو 2025: الفلسفة + المنطق.
الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.
الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.
الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.
الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.
الأربعاء 9 يوليو 2025: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية.
الخميس 10 يوليو 2025: علم النفس + علم الاجتماع.