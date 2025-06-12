قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم إلكتروني واسع النطاق يشل الإنترنت وحركة المرور في إسرائيل
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
مسؤولون يكشفون عن موعد الضربة الإسرائيلية على إيران
الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية
ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش
10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاقها الأحد| خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

ينطلق الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025  

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 

  •  عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
  • عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ  768 ألف و353 طالبا
  • عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
  •  سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون 
  • سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات 
  • سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
  • سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025  لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
  • عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ  120232 
  • عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.  

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء. 

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة). 

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (علمي رياضة).

الخميس 10 يوليو 2025:  الرياضيات التطبيقية (علمي رياضة).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025:  التاريخ (أدبي).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025:  الجغرافيا (أدبي).

الخميس 10 يوليو 2025:  الإحصاء ( أدبي).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”


الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.

الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا.

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء (علمي علوم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم


الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة).

الأحد 6 يوليو 2025:  الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة).

الثلاثاء 8 يوليو 2025: الديناميكا (علمي رياضة).

الخميس 10 يوليو 2025: الاستاتيكا (علمي رياضة).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام القديم


الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025:  التاريخ (أدبي).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025:  الجغرافيا (أدبي).

الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع (أدبي).

الخميس 10 يوليو 2025:  الفلسفة والمنطق (أدبي).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

الخميس 19 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

الثلاثاء 24 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

الخميس 26 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

الأحد 29 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الثلاثاء 1 يوليو 2025:  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

الأحد 6 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة.

الخميس 10 يوليو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد


الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.

الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.

الأربعاء 25 يونيو 2025: الفلسفة + المنطق.

الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.

الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.

الأربعاء 9 يوليو 2025: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية.

الخميس 10 يوليو 2025: علم النفس + علم الاجتماع.

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

جولة وزير النقل

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة

منصة أزهر بودكاست

إطلاق منصة “أزهر بودكاست” لتعزيز التواصل مع الشباب بلغة العصر

السنة الهجرية 1447

متى تبدأ رأس السنة الهجرية 2025 ؟.. اعرف موعدها

بالصور

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد