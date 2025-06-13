20 صورة ترصد تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2025

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد إنتهاء تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025
حيث تم تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 من حيث النظافة العامة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية التي تضمن الراحة والهدوء لرؤساء اللجان، بما في ذلك المفروشات، وأدوات النظافة، ووسائل التهوية الجيدة، إلى جانب توفير مياه الشرب وسبل الإعاشة المناسبة.
وأكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، على أن تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 تم وفقًا لمعايير الجودة والراحة، مشيرة إلى أن الإدارة حريصة على تهيئة الأجواء الملائمة لرؤساء اللجان، انطلاقًا من تقدير دورهم الحيوي في إنجاح العملية الامتحانية.
كما شددت على المتابعة اليومية لحالة استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان استمرار جاهزيتها طوال فترة الامتحانات، مؤكدة أن فرق العمل بالإدارة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الكامل وتذليل أي عقبات قد تواجه رؤساء اللجان.
جدير بالذكر أنه من المقرر ان ينطلق الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025
خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا
- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
- سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون
- سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات
- سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
- سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
- عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 120232
- عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.