20 صورة ترصد تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2025

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد إنتهاء تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث تم تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 من حيث النظافة العامة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية التي تضمن الراحة والهدوء لرؤساء اللجان، بما في ذلك المفروشات، وأدوات النظافة، ووسائل التهوية الجيدة، إلى جانب توفير مياه الشرب وسبل الإعاشة المناسبة.

وأكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، على أن تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 تم وفقًا لمعايير الجودة والراحة، مشيرة إلى أن الإدارة حريصة على تهيئة الأجواء الملائمة لرؤساء اللجان، انطلاقًا من تقدير دورهم الحيوي في إنجاح العملية الامتحانية.

كما شددت على المتابعة اليومية لحالة استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان استمرار جاهزيتها طوال فترة الامتحانات، مؤكدة أن فرق العمل بالإدارة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الكامل وتذليل أي عقبات قد تواجه رؤساء اللجان.

جدير بالذكر أنه من المقرر ان ينطلق الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025