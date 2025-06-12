قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بـ48 ساعة |تنبيهات وتحذيرات من التعليم للطلاب

أكدت مديريات التربية والتعليم إنتهاء كافة الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر انطلاقها الأحد القادم.

وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 بـ 48 ساعة ، نشرت مديريات التربية والتعليم على صفحاتها الرسمية تعليمات و تنبيهات هامة للطلاب الممتحنين تمثلت في :

التأكد من موعد ومكان الامتحان

إحضار أدوات الكتابة الضرورية ( قلم - مسطرة - آلة حاسبة إن كانت مطلوبة)

الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي (15 أو 30 دقيقة)

عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو الساعات الذكية

الإلتزام بالهدوء وعدم التحدث مع الزملاء داخل اللجنة

الاستفسار فقط من المراقب إذا كان هناك سؤال غير واضح

تسليم الورقة في الوقت المحدد

المغادرة بهدوء لعدم ازعاج الزملاء الاخرين

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وحذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الاتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية او الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها او اخفائها

حيث أنه فور حدوث الواقعة او اكتشافها يتم اجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :

إذا صور الطالب الامتحان او طبع او نشر او اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات واجوبتها قبل أو أثناء الامتحان ، سواء وقع الفعل داخل اللجان او خارجها بقصد الغش ، او الاخلال بالنظام العام للامتحان ، سواء شرع او اشترك في ارتكاب هذه الأفعال

الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه او المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء تأدية الامتحان

الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه

استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه ، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى أو الشروع فيه