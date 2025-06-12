قبل إنطلاقه الأحد| ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الأحد القادم الموافق 15 يونيو 2025
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات مصر وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة الموحد المعتمد من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين الجديد والقديم
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي لطلاب النظامين الجديد والقديم
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).
الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء ( أدبي).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.
الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.
الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.
الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).
الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).
الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع (أدبي).
الخميس 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق (أدبي).
استعدادات وزارة التعليم والإدارات والمديريات لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025
- توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين.
- توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير جميع احتياجاتهم.
- التأكد من تواجد المراوح بجميع اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.
- توفير المياه المبردة في اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.
- التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.
- تجهيز وتوفير الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.
- تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.
- توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.
- إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة في اللجان.
- التنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت).
- التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.
- تشكيل غرف عمليات بالوزارة والإدارات والمديريات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.