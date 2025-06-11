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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منع تواجد أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم السماح بتواجد أولياء الأمور في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025  ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية و شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025  بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

 و وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025  وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.

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