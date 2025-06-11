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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وتطبيق القانون على المخالفين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم منع الغش بكل أنواعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :   لا تهاون في عمليات الغش حيث سيتم تطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025  ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية و شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025  بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

 و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025  وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

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