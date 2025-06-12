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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. محظورات تعليمية ونفسية يجب تجنبها

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أن هناك محظورات تعليمية ونفسية يجب أن يتجنبها طلاب 3 ثانوي قبل امتحانات الثانوية العامة 2025 تتمثل فيما يلي :

  • الاستخفاف بالمواد غير المضافة إلى المجموع، وإهمال استذكارها أو مراجعتها، أو التعامل مع أسئلتها دون اهتمام، إذ قد يؤدي ذلك إلى دخول الطالب دور ثان، بل وإلى الرسوب لا قدر الله.
  • الاعتماد على مصادر جديدة في المراجعة لم يسبق للطالب استخدامها طوال العام الدراسي، مما قد يقلل من قدرة الطالب على الفهم ويشتت انتباهه ويضعف قدرته على التذكر والاستيعاب.
  • غياب تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل مبكر، وعدم التدريب  على ذلك قبل الامتحانات بوقت كاف، مما يؤثر سلبا على تركيز وانتباه الطالب أثناء حل الامتحان.
  • إهمال أخذ فترات الراحة أثناء المذاكرة والمراجعة، خاصة عند الشعور بالإجهاد أو الإرهاق، حيث يؤثر ذلك سلبا على كفاءة الأداء العقلي لدى الطالب ويقلل تركيزه.
  • مقارنة الطالب جهده أو مستوى استذكاره ومراجعته  بما يسمعه من  زملائه، مما قد يؤدي إلى شعوره بالإحباط واليأس إذا شعر أنهم يفوقونه، أو الكسل والتراخي إن شعر بتفوقه عليهم، وفي كلتا الحالتين قد لا يكون زملاؤه صادقين في ادعاءاتهم
  • محاولة مراجعة المادة بكل تفاصيلها في الليلة السابقة للامتحان، وهو أمر مستحيل حدوثه، بل  يفضل التركيز على النقاط الأساسية والأجزاء الصعبة فقط من كل درس لضمان الاستيعاب الجيد.
  • اسراف الطالب في التفكير السلبي في صعوبة الامتحانات أو شكه في قدرته على تحقيق نتائج مرضية، بينما المطلوب  منه هو بذل أقصى جهد وتفويض النتائج إلى الله تعالى.
  • إهدار الوقت في مراجعة المادة الواحدة مع أكثر من معلم في الدروس الخصوصية، مما يؤدي إلى عدم إفادة الطالب وإرهاقه ذهنيا دون تحقيقه أي تقدم ملموس.
  • إغفال مراجعة النماذج الاسترشادية ، وخاصة الأسئلة التي تحمل أفكارا جديدة أو غير تقليدية، والتي قد تأتي بشكل مماثل لها الأسئلة في الامتحان.
  • التنقل المتكرر بين دروس خصوصية متعددة في اليوم السابق للامتحان، مما يشتت انتباه الطالب ويقلل  من كفاءة  المراجعة.
  • الإنشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أو الأحاديث العائلية عديمة الفائدة على حساب وقت المذاكرة، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيل الطالب.

جدير بالذكر أنه قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، نشرت مديريات التربية والتعليم على صفحاتها الرسمية تعليمات و تنبيهات هامة للطلاب الممتحنين تمثلت في :

  •  التأكد من موعد ومكان الامتحان
  • إحضار أدوات الكتابة الضرورية ( قلم - مسطرة - آلة حاسبة إن كانت مطلوبة)
  •  الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي (15 أو 30 دقيقة)
  •  عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو الساعات الذكية
  •  الإلتزام بالهدوء وعدم التحدث مع الزملاء داخل اللجنة
  •  الاستفسار فقط من المراقب إذا كان هناك سؤال غير واضح
  • تسليم الورقة في الوقت المحدد
  • المغادرة بهدوء لعدم ازعاج الزملاء الاخرين
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