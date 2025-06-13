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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 محظورات جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بقرار حكومي

8 محظورات جديدة
8 محظورات جديدة
محمود مطاوع

تُعد امتحانات الثانوية العامة 2025 محطة فارقة في مسيرة آلاف الطلاب بمصر، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من الضوابط الجديدة، تمثلت في 8 محظورات رئيسية. 

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية، ومكافحة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الاختبارات، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عادلة لجميع الطلاب.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان محظورات امتحانات الثانوية العامة.

8 محظورات جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بقرار حكومي

وأكد المركز ان امتحانات الثانوية العامة 2025، سوف تنطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025، وقد تم التنبيه بعدد من المحظورات التي يجب الانتباه إليها؛ حرصًا على سير الامتحانات.

ووضع الانفوجراف 8 محظورات للطلاب داخل الامتحانات وهي منع اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش، سواء إلكترونية أو غير ذلك.

وحظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني وحظر دخول لجنة الامتحان بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى .

كما لا يسمح للطالب بالتأخر عن موعد بدء الامتحان ومنع اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

كما شدد الانفوجراف على منع أي أعمال شغب من شأنها الإخلال بسير الامتحانات ولن يسمح لأي طالب باداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له وبرقم الجلوس، كما شدد ايضا علي حظر التدخين داخل اللجان .

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