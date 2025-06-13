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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل امتحانات الثانوية العامة| اتحاد أمهات مصر للمراقبين: راعوا ظروف ولادنا وطمنوهم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستنطلق، الأحد القادم، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من ضمن المواد خارج المجموع.

وفي هذا الإطار ،طالبت  مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها ، أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والبعد تماما عن أي تشتيت أو توتر قد يتعرضون له خلال هذه الفترة، وبالتالي علي أولياء الأمور تشجيع وتحفيز أبنائهم علي المراجعة بكل تركيز وهدوء.

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بإعداد الطعام الصحي والوجبات والمشروبات المفيدة لصحة أبنائهم طوال امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والإهتمام بالمأكولات التي تعمل علي تقوية الصحة البدنية والذهنية، حتى يستطيع الطلاب المراجعة وتذكر المعلومات لفترات أطول، مع الإهتمام بتنظيم الوقت ما بين المراجعة والراحة، حفاظا علي صحتهم وتركيزهم.

و وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رسالة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2025 قالت خلالها : "استعينوا بالله، واعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا، راجعوا كويس وبهدوء وتركيز، ومتخافوش الثانوية العامة زي أي امتحانات بس الأهم تبقوا واثقين من نفسكم وربنا هيوفقكم".

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة إلتزام الطلاب بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم  والمديريات التعليمية، لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي تشمل : التشديد الكامل على ضبط اللجان ومنع الغش نهائيًا، وعدم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية، بما فيها الهواتف والساعات الذكية والسماعات، ومنع تواجد أولياء الأمور أمام المدارس، وأن أعمال الشغب تُعامل معاملة الغش وتُطبق عليها القوانين الصارمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 1992، وغيرها.

وأخيراً ، طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم المراقبين والملاحظين في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة أن يراعوا ظروف الطلاب وأن يعتبروهم مثل أبنائهم ، وأن يعملوا على تشجيعهم وإزالة أي قلق أو توتر قد يظهر عليهم .

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