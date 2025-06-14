مراوح وكاميرات مراقبة وزائرة صحية| تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة

أنهت مديريات التربية والتعليم استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 صباح غد الأحد الموافق 15 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. استعدادات تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية سماح إبراهيم

مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة 2025 والمقرر اقامتها غداً الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥

وصرحت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة (١١١٢٩٦) طالب وطالبة موزعة على ( ٢٦٠) لجنة.

واشارت " مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة " إلى توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لإستقبال الطلاب و المراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات وتأمين اللجان وأماكن اقامة رؤساء اللجان و المراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة

كما أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تواجد المراوح بكافة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب ، وكذلك توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المرور الدورى لمديري الإدارات التعليمية على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها ، و التأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيضا على تجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لإستقبال رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة .

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمدارس ومنع وجود أولياء الامور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

كما شددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 حرصا على صحة وسلامة الطلاب .

وقالت : تم إعلان كشوف المناداة وجداول امتحانات الثانوية العامة 2025 فى أماكن ظاهرة بالمدارس .

وأكدت انه سيتم منع دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بأى أجهزة الكترونية (موبايل ، سماعات ، ساعات سمارت ) ، وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم .

كما أكدت على مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات .

وقالت : أنه هناك تنسيق وتواصل لحظى مع الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى .

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. استعدادات محافظة الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2025، والمقرر انطلاقها غدا الاحد ١٥ يونيو الجاري .

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة 2025 يؤديها ٨٧ ألفًا و٣٢١ طالبًا وطالبة، موزعين على ١٨٦ لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وقد وجّه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشدداً على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين كافة أنشطة ومقار أعمال لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بأنحاء المحافظة، بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار النجار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يُسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام امتحانات الثانوية العامة 2025 في كافة اللجان.

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.