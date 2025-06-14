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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحانات الثانوية العامة غداً |813 ألف طالب يخوضون الماراثون بـ2029 لجنة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يبدأ غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، الذي يخوضه هذا العام عدد 813 ألف 875 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم حوالي 45 ألف و522 طالبا ، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث  768 ألف و353 طالبا

 وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، مقسمين كالتالي : 

  • 1973 لجنة في المدارس 
  •  9 لجان في السجون 
  • 6 لجان في المستشفيات 
  • 24 لجنة للطلاب المكفوفين
  • 17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا .

ويشارك من منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، عدد 120232 ملاحظ على مستوى الجمهورية .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025  ، ستكون مثل العام الماضي دون تغيير، حيث ستتضمن 85 % أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة المقالية.

وأكد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة

التواجد الشرطي بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.

وشدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.

منع الغش بكل أنواعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة منع الغش بكل أنواعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش.
 

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