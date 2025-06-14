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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج: هنسرب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة ب8 ساعات..والتعليم: ماتصدقوش واحذروا النصب

شارمينج
شارمينج
ياسمين بدوي

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر انطلاقها صباح غد قال فيها : "امتحانات تالتة ثانوي هتتسرب هنا قبل اللجنه ب 8 ساعات 

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء ما ينشر على جروبات شاومينج على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن شاومينج يحاول خداع الطلاب بمثل هذه الرسائل الكاذبة بهدف النصب عليهم و جمع الاموال منهم مقابل ايهامهم بأكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر أنه لن يتمكن أحد من الوصول إلى امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل توزيعها باللجان ، بفضل الاجراءات التأمينية المشددة المطبقة هذا العام

وشدد المصدر على أن جميع مراحل تجهيز امتحانات الثانوية العامة 2025 من اول وضع الامتحان مرورا بطباعته و نقله لمراكز توزيع الاسئلة ثم إلى لجان الامتحانات مؤمنة بالكامل بالتنسيق مع الجهات الامنية المعنية في الدولة ، وبالتالي لا  مجال نهائيا ل تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أكد المصدر أن جميع جروبات الغش المشهوردة بإسم شاومينج و غيرها مرصودة ومراقبة من فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم و يتم ابلاغ الجهات المعنية عنها أولا بأول لتطبيق القانون على أصحابها و اغلاقها فوراً 

 

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وكانت مديريات التربية والتعليم قد حذرت طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الاتي :

  •  حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية او الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان
  •  تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها او اخفائها

حيث أنه فور حدوث الواقعة او اكتشافها يتم اجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :

  •  إذا صور الطالب الامتحان او طبع او نشر او اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات واجوبتها قبل أو أثناء الامتحان ، سواء وقع الفعل داخل اللجان او خارجها بقصد الغش ، او الاخلال بالنظام العام للامتحان ، سواء شرع او اشترك في ارتكاب هذه الأفعال
  •  الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه او المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء تأدية الامتحان
  • الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
  •  استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه ، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى أو الشروع فيه
  • إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب او الهروب بها
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