امتحانات الثانوية العامة 2025 | غداً الدين والتربية الوطنية بلا أسئلة مقالية

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التربية الدينية والتربية الوطنية هي مواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية المقرر توزيعهما غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يكن فيهما أسئلة مقالية ، بل سيشملا فقط أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا سوف يتسلم الطالب ورقة إجابة بابل شيت فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بإعتبارهما مواد لا تضاف للمجموع

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم

عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا

عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة

سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون

سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات

سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين

سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 120232

عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

استعدادات وزارة التعليم والإدارات والمديريات لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025