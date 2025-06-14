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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2025 | غداً الدين والتربية الوطنية بلا أسئلة مقالية

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن التربية الدينية والتربية الوطنية هي مواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية المقرر توزيعهما غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يكن فيهما أسئلة مقالية ، بل سيشملا فقط أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا سوف يتسلم الطالب ورقة إجابة بابل شيت فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بإعتبارهما مواد لا تضاف للمجموع

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 

  •  عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
  • عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ  768 ألف و353 طالبا
  • عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
  •  سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون 
  • سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات 
  • سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
  • سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025  لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
  • عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ  120232 
  • عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

استعدادات وزارة التعليم والإدارات والمديريات لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

  • توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين.
  • توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير جميع احتياجاتهم.
  • التأكد من تواجد المراوح بجميع اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.
  • توفير المياه المبردة في اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.
  •  التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.
  •  تجهيز وتوفير الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.
  • تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.
  • توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.
  • إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة في اللجان.
  •  التنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت).
  •  التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.
  •  تشكيل غرف عمليات بالوزارة والإدارات والمديريات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.
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