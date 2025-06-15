تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام و واتس اب تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان التربية الدينية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتحديد هوية و مكان مصورها وناشرها في حالة صحتها لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وكانت قد حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها.

حيث أنه فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :